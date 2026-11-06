La convocazione nella Svezia per l'ex Toro è il giusto premio dopo il buon inizio di stagione
VIDEO - Paratici e una ricerca minuziosa su Njie: chieste info... alla sua ex!
Ecco alcune battute di Alieu Njie, esterno d'attacco della Fiorentina convocato dalla Nazionale maggiore svedese per i prossimi impegni internazionali, considerando che dopo questo turno di campionato ci sarà una sosta. L'ex Toro ha parlato a Fotbollskanalen:
Non mi aspettavo la chiamata di Potter (c.t. della Svezia, ndr), quando sono stati annunciati i convocati ed ho sentito il mio nome, ho urlato ed esultato come dopo un gol. E' il raggiungimento di un sogno ovviamente, ho lavorato tanto per arrivare a questo obiettivo. Ma prima c'è da pensare alla Fiorentina ed al match contro la Juventus. Per me è come se fosse un derby, so quanto questa partita sia importante per tutta Firenze e scenderemo in campo con un unico scopo, la vittoria. La mia nuova esperienza in viola? Sono felice, mi sto trovando molto bene ed arrivo da buone prestazioni personali. Devo continuare così, tutti mi aiutano a migliorare e mi hanno supportato quando non riuscivo a segnare. Usciremo il prima possibile da questa situazione di classifica.
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