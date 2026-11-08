Le risposte sulle occasioni per l'ivoriano e Goncalves, titolari entrambi per la seconda volta in stagione contro la Juventus
VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus
Spero di essere riuscito a trasmettere il messaggio sulla partita, a prescindere da come andranno le cose. Quando parlo di equilibrio parlo di atteggiamento, Goncalves è abituato a questo tipo di partite e spero che possa fare qualcosa fare qualcosa di importante.
Oulai e non Fagioli
Non puoi essere al 100% in tutte le partite. Alcuni ritrovano la forma giocando, altri hanno bisogno di rifiatare, Oulai si è meritato questa occasione anche se ha caratteristiche completamente diverse. Siamo una squadra costruita per mantenere un po' più il possesso del pallone, si difende anche in questo modo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Fiorentina-Juventus LIVE 1-1: Goncalves liscia e grazia Vicario
Ultime notizie
FOTO - "Undici leoni" che comandano sulle "zebre": la coreografia della Fiesole
Formazioni
Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali: dentro Goncalves, la scelta su Oulai
Altre di Serie A
Spalletti: "Dovremo essere bravi a non farci trascinare nella frenesia dai tifosi"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti