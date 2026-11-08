Le risposte sulle occasioni per l'ivoriano e Goncalves, titolari entrambi per la seconda volta in stagione contro la Juventus

Federico Targetti
FIORENTINA VS ATALANTA

VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"

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Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus

Spero di essere riuscito a trasmettere il messaggio sulla partita, a prescindere da come andranno le cose. Quando parlo di equilibrio parlo di atteggiamento, Goncalves è abituato a questo tipo di partite e spero che possa fare qualcosa fare qualcosa di importante.

Oulai e non Fagioli

Non puoi essere al 100% in tutte le partite. Alcuni ritrovano la forma giocando, altri hanno bisogno di rifiatare, Oulai si è meritato questa occasione anche se ha caratteristiche completamente diverse. Siamo una squadra costruita per mantenere un po' più il possesso del pallone, si difende anche in questo modo.
US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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