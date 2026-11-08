Ospite d'eccezione al Viola Park. Roberto Mancini ha seguito da vicino Fiorentina-Como, sfida della Primavera

Redazione VN
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La Fiorentina nelle ultime stagioni ha sfornato numerosi talenti grazie al proprio settore giovanile. Il Viola Park ha contribuito alla crescite dei giovani viola, ed oggi ad assistere al match della Primavera (qui per la cronaca di Fiorentina-Como), c'era anche Roberto Mancini.

Il ct ha sicuramente seguito da vicino soprattutto Riccardo Cassano, convocato in Nazionale maggiore, dimostrando di puntare sul centrocampista di Fabregas che è andato anche a segno per il definitivo 2-3, ma chissà che un occhio di riguardo non possa essere stato riservato a Federico Croci, il più giovane esordiente in partite ufficiali della storia della Fiorentina.

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