La Fiorentina era vicina anche al prestito di Nick Woltemade

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

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Per Fabio Paratici, la sfida del Franchi contro la Juventus riapre un capitolo durato undici anni. Il dirigente ha lavorato a lungo al fianco di Beppe Marotta, prima di raccoglierne il testimone nell’estate del 2018, quella dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. L’operazione divide ancora i tifosi bianconeri, tra chi la considera l’inizio delle difficoltà sportive e finanziarie del club e chi ritiene che sia stata la pandemia a comprometterne i benefici. Dopo l’ingaggio di CR7, la Juve ha vinto altri due scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia contro l’Atalanta. Per Paratici sono poi arrivati il passaggio al Tottenham e l’inibizione legata al caso plusvalenze, esploso nel 2022.

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Dopo un breve ritorno agli Spurs e il dietrofront del Milan a trattativa ormai chiusa, Paratici ha scelto la Fiorentina, che gli ha affidato il compito di risalire dalle ultime posizioni e di rinnovare la rosa in estate. La Juventus ha già incrociato i viola in due momenti decisivi. Alla penultima giornata dello scorso campionato, la squadra di Vanoli ha vinto all’Allianz Stadium, estromettendo di fatto i bianconeri dalla corsa al quarto posto. Sul mercato, Paratici ha poi portato a Firenze Mateo Pellegrino, il centravanti fisico e forte nel gioco aereo che Spalletti aveva chiesto a lungo.

La Fiorentina era vicina anche al prestito di Nick Woltemade, con i colloqui con il Newcastle già avviati. L’accelerata della Juventus ha però cambiato i piani e spinto i viola a virare su Beto, alternativa meno costosa che finora ha faticato a convincere Vanoli. Le recenti prove positive del tedesco, intanto, hanno attenuato solo in parte le difficoltà offensive dei bianconeri. Alla vigilia, Vanoli ha ricordato quanto conti la sfida per Firenze e quanto sia importante trasmetterlo ai nuovi arrivati: «Questa è la partita». Lo scrive Tuttosport.

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