Il portoghese, secondo la Gazzetta, partirebbe dal 1' minuto contro la Juventus

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla probabile formazione della Fiorentina, in particolare su una sorpresa: Pedro Goncalves dal 1' minuto. Paolo Vanoli infatti starebbe studiando un 4-2-3-1, con il portoghese sulla trequarti e uno tra Oulai-Fagioli in regia:

C'è una stima che va oltre ogni scelta di campo ed è quella di Vanoli per Fagioli: «Deve stare sereno, fare quello che sta facendo, pensare alla Fiorentina e al calcio perché è un capitale pure della Nazionale. Accanto ha un tecnico che gli starà sempre vicino. Tiene tanto a questa gara e spero che possa fare anche gol». In mezzo il ballottaggio è Oulai-Fagioli, Gonçalves si candida per fare il titolare.
Pedro Goncalves

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti