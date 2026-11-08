Il portoghese, secondo la Gazzetta, partirebbe dal 1' minuto contro la Juventus
VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso troppi punti buttati. Ora stiamo bene"
La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla probabile formazione della Fiorentina, in particolare su una sorpresa: Pedro Goncalves dal 1' minuto. Paolo Vanoli infatti starebbe studiando un 4-2-3-1, con il portoghese sulla trequarti e uno tra Oulai-Fagioli in regia:
C'è una stima che va oltre ogni scelta di campo ed è quella di Vanoli per Fagioli: «Deve stare sereno, fare quello che sta facendo, pensare alla Fiorentina e al calcio perché è un capitale pure della Nazionale. Accanto ha un tecnico che gli starà sempre vicino. Tiene tanto a questa gara e spero che possa fare anche gol». In mezzo il ballottaggio è Oulai-Fagioli, Gonçalves si candida per fare il titolare.
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