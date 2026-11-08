"A Firenze ho vissuto anni bellissimi: sono arrivato lì dopo un bel campionato a Lecce e ho compiuto un salto di qualità"
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Juan Cuadrado, doppio ex di Fiorentina-Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole sulla sfida di oggi, ma non solo:
Oggi c’è Fiorentina-Juve: per lei è una partita speciale.
«A Firenze ho vissuto anni bellissimi: sono arrivato lì dopo un bel campionato a Lecce e ho compiuto un salto di qualità. Mi sentivo in una grande squadra: ho iniziato a prendere consapevolezza, segnando gol e facendo assist. Da lì ho capito che avrei potuto compiere un ulteriore passaggio, che desideravo tantissimo. Cercavo un top top club, ma quella Fiorentina era già una grande squadra: giocavamo benissimo».
Quanto le fa male ripensare all’addio alla Juve?
«Mi è dispiaciuto tanto, Allegri mi avrebbe tenuto. In quel momento ero arrivato alla fine del mio contratto, a parole avevamo trovato un’intesa. Alla Juve mancava un quinto e De Sciglio si era appena infortunato. Per me la Continassa era casa, amavo la gente e i tifosi. Ma anche quell’addio, con modalità che non mi erano piaciute, fa parte del calcio. Peccato, perché sono andato all’Inter e in quel momento non mi resi conto di quanto fosse accesa la rivalità. Io volevo solo giocare, quando sei in attività non fai troppi ragionamenti. Quando sono andato da loro ho capito di aver ferito il mondo bianconero, pur involontariamente».
Oggi, a distanza di qualche anno, si è pentito di essere andato all’Inter?
«Sarei rimasto, avrei voluto chiudere la mia carriera alla Juve. Non volevo ferire nessuno. Ho vinto tanto, sono entrato nella storia del club e spero che il pensiero su di me, nel tempo, venga rivalutato. In campo ho sempre dato il 200% per me e per la Juve, mi sono sentito juventino. Ho cercato di essere all’altezza di un club del genere. Sì, oggi mi sento di chiedere scusa ai tifosi che ho deluso. Spero che possano capire quel mio passaggio all’Inter senza più rancore».
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