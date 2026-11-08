Oulai è favorito su Fagioli per una maglia da titolare contro la Juventus al Franchi. A Firenze in molti vorrebbero vedere dal primo minuto il classe 2006, anche al fianco di Nicolò. Nel 4-3-3 di Vanoli, però, le esigenze di equilibrio spingono il tecnico a scegliere uno dei due, con l’ex Trabzonspor in vantaggio secondo le ultime indicazioni.

In conferenza stampa Vanoli ha ribadito la sua fiducia in Fagioli, invitandolo a stare sereno e a concentrarsi sulla Fiorentina. Lo ha definito un patrimonio del club e della Nazionale e, sapendo quanto tenga alla sfida, gli ha augurato di segnare il gol dell’ex. Più breve la risposta su Oulai, al quale ha chiesto di «continuare a fare quello che sta facendo» per guadagnare spazio. Il ballottaggio accompagna Vanoli dal suo arrivo e aveva già tenuto banco con Fabio Grosso.

A favore di Oulai pesano il dinamismo e la capacità di coprire più campo, qualità che possono servire contro una Juventus pronta ad alzare ritmo e pressing. La Fiorentina ha faticato a riconquistare palla dopo averla persa con Fagioli in regia e, con 559 palloni recuperati in dieci giornate, è ultima in Serie A per questo dato. Il classe 2001 viene inoltre da due partite complicate: sostituito all’intervallo contro l’Atalanta, ha poi perso il pallone da cui è nato il momentaneo 1-0 del Sassuolo. Entrambi dovrebbero trovare spazio al Franchi, uno dall’inizio e l’altro a gara in corso. Lo scrive il Corriere dello Sport.