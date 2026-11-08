Paolo Vanoli sceglie l'assetto offensivo della Fiorentina. Le formazioni ufficiali
VIDEO - Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni ed i dubbi dei tecnici
Paolo Vanoli e Luciano Spalletti hanno scelto i loro 11 titolari. Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Goncalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli.
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Mckennie, Luiz, Koopmeniers, Boga; Woltemade, Kolo Muani
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