Siamo in autunno e la variabilità è invece una costante. Dopo qualche giorno con più sole che nuvole oggi a Firenze sussiste una lieve probabilità di pioggia nel pomeriggio a partire proprio dalle 16, pioggia che potrebbe aumentare verso la fine del match contro il Como. La temperatura invece resterà gradevole sui 22-23° C

Qui invece la situazione in quota alle 16 con la perturbazione che a quell'ora investe la costa toscana in avvicinamento a Firenze