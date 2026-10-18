Le previsioni per la partita di oggi sul Franchi di Firenze

Redazione VN
Vanoli

VIDEO - Vanoli: "Gioventù? Non deve essere un alibi. Dobbiamo capire i momenti"

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Siamo in autunno e la variabilità è invece una costante. Dopo qualche giorno con più sole che nuvole oggi a Firenze sussiste una lieve probabilità di pioggia nel pomeriggio a partire proprio dalle 16, pioggia che potrebbe aumentare verso la fine del match contro il Como. La temperatura invece resterà gradevole sui 22-23° C

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Qui invece la situazione in quota alle 16 con la perturbazione che a quell'ora investe la costa toscana in avvicinamento a Firenze

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Stadio Franchi con nuvole

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