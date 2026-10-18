Nicolò Fagioli è chiamato a diventare un punto di riferimento della Fiorentina, trasformando il proprio talento in una leadership concreta attraverso l’esempio in campo. Le sue qualità tecniche e la capacità di leggere il gioco sono riconosciute anche da Arthur Atta: «Nicolò vede cose che altri non vedono». Ma, con i 26 anni da compiere a febbraio, è arrivato il momento di esprimere pienamente e con continuità queste doti, assumendo un ruolo centrale nella squadra viola, in Nazionale e nel calcio italiano.

Vanoli ha parlato direttamente con il centrocampista per indicargli come aiutare il gruppo senza sentirsi obbligato a risolvere tutto da solo: «A Fagioli ho spiegato cosa significa responsabilità: questa squadra non la deve salvare, ma la deve aiutare con un tocco in meno, con una scelta più semplice». L’obiettivo è trovare il percorso per valorizzarne le caratteristiche, attraverso decisioni più rapide ed essenziali. Fagioli, descritto come sensibile e intelligente ma anche più tenace e determinato, è consapevole dell’importanza di questa stagione per affermarsi definitivamente.

La sfida contro il Como rappresenta un banco di prova ideale: la formazione di Fàbregas dispone di tanti giocatori abili nel palleggio, da Nico Paz a Da Cunha, da Perrone a Baturina, fino a Caqueret e Milla. Confrontarsi con avversari di questa qualità offrirà a Fagioli l’occasione di incidere nella gestione del pallone e nell’imposizione del gioco viola. Il suo compito sarà dare ordine e concretezza alla manovra, assumendosi quelle responsabilità che dovranno accompagnarlo per tutta la stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.