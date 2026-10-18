La Fiorentina deve reagire contro il Como per allontanarsi dalla zona salvezza ed evitare che un gruppo così giovane venga condizionato dalla paura. La speranza è che la sconfitta di Genova, la prima della gestione Vanoli, sia stata un incidente legato alla cattiva gestione delle tre settimane di sosta e ad alcune scelte discutibili. Contro una squadra più strutturata e avanti nel percorso servirà ritrovare l’intensità mostrata a Venezia e a tratti con il Napoli, correggendo soprattutto gli approcci: regalare un tempo rende complicata ogni rimonta. Tra i confronti più attesi quelli fra Mastantuono e Nico Paz, Pellegrino e Douvikas, Fagioli e Da Cunha.

La difesa viola, terz’ultima della Serie A, necessita di una protezione collettiva, mentre il centrocampo fatica sia nel filtro sia nel sostegno all’attacco. Vanoli dovrebbe affidarsi a Fagioli in regia, Ndour per fisicità e ripartenze e probabilmente Brescianini, dopo le difficoltà di Oulai a Marassi. Contro il Como, la squadra che tira di più e sa muovere rapidamente il pallone, saranno indispensabili compattezza, attenzione, linee di passaggio chiuse e capacità di ripartire. Il tecnico deve inoltre aiutare un gruppo che avrebbe bisogno di un leader in campo, capace di interpretare i diversi momenti della gara.

Il Franchi, ancora segnato dai lavori, deve tornare a essere un fattore: Fàbregas vi ha conquistato tre vittorie in altrettante partite, compresa quella della scorsa stagione in Coppa Italia. L’ultimo successo casalingo viola in campionato risale a sei mesi fa, l’1-0 sulla Lazio firmato Gosens; quest’anno è arrivato appena un punto in tre gare, nel pareggio in rimonta con il Napoli. La risalita va costruita nelle sfide interne contro Como e Atalanta, sfruttando il sostegno dei tifosi. I lariani arrivano inoltre tra due impegni di Champions, dopo la rimonta subita contro il Feyenoord e prima della sfida con il Manchester United: una situazione di cui la Fiorentina dovrà approfittare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.