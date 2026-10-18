La classifica preoccupa. Non c'è allarmismo, ma serve la svolta

Redazione VN
Cagliari Calcio v Juventus - Serie A 2026/27

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La Gazzetta dello Sport presenta Fiorentina-Como (PROBABILI FROMAZIONI). Per il noto quotidiani, vincere oggi per la squadra di Vanoli sarà una vera e proprio un'impresa:

Rialzare la testa così come la classifica. Battere il Como oggi per la Fiorentina è una specie di missione perché di una vera impresa bisogna parlare quando non si vince in casa in campionato dal 13 aprile, la data dell'1-0 contro la Lazio. Da allora in A sono arrivati soltanto pareggi e sconfitte al Franchi, uno stadio che non tradisce mai (anche oggi verso il sold out) ma che ora vorrebbe esultare. I punti conquistati sono soltanto 4, le reti incassate 14 e quelle realizzate 7 ed è chiaro che ci siano diversi tasselli da mettere a posto, senza allarmısmi ma con una certa rapidità.
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