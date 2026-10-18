La Fiorentina ospita oggi il Como al Franchi, alle 15, con l’obbligo di vincere per risalire dal penultimo posto e dai soli 4 punti conquistati. La sconfitta per 2-1 contro il Genoa, caratterizzata da errori difensivi e scarsa incisività offensiva, ha frenato i progressi mostrati nel pareggio con il Napoli. Vanoli ha chiesto una risposta: «Quello che è successo contro il Genoa deve essere una lezione. Dobbiamo giocare con coraggio e non guardare la classifica». Serve ritrovare fiducia e continuità in un gruppo giovane, soggetto a oscillazioni emotive, per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni che contano.

Il Como di Fàbregas arriva alla settima giornata con 11 punti e un gioco propositivo, nonostante le fatiche della recente sfida di Champions contro il Feyenoord. La priorità viola sarà sistemare la fase difensiva, dopo i 15 gol subiti nelle prime otto gare stagionali: fondamentali la copertura degli spazi e la chiusura delle linee di passaggio verso Nico Paz, costringendo gli avversari a un possesso orizzontale. Alla reazione d’orgoglio dovranno quindi accompagnarsi organizzazione tattica, solidità e maggiore determinazione nei duelli.

Vanoli deve rinunciare ancora ad Atta e valutare le condizioni di Ranieri. Nel probabile 4-3-3, davanti a De Gea sono indicati Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas; a centrocampo Fagioli, Ndour e Brescianini, con Mastantuono e Njie ai lati di Pellegrino. Il Como, senza l’ex Kean, risponde con il 4-2-3-1 e punta su Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Ai viola servirà anche maggiore verticalità per superare il palleggio lariano, sostenuti dal pubblico del Franchi. Lo scrive la Nazione.