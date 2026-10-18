Paolo Vanoli e Cesc Fàbregas si ritrovano da avversari dopo l’esperienza condivisa al Chelsea nella stagione 2017-18: l’attuale tecnico viola era il vice di Antonio Conte, mentre lo spagnolo era nella fase conclusiva della sua carriera da calciatore. Entrambi cercano una vittoria in campionato che manca da oltre un mese.

Il Como non vince in Serie A dal 14 settembre, quando superò il Parma per 2-1 al Sinigaglia. Da allora sono arrivati una sconfitta e un pareggio in campionato, oltre al primo ko europeo, il 3-2 sul campo del Feyenoord. Dopo la gara di Rotterdam, Fàbregas aveva richiamato le priorità: «La Champions è un regalo, il campionato resta fondamentale per noi. Ora concentriamoci sulla trasferta di Firenze».

Alla vigilia della sfida, l’allenatore lariano ha mostrato fiducia: «Sarà una grandissima partita contro una squadra storica e un grande allenatore». Fàbregas ha inoltre assicurato che il gruppo sta bene, sottolineando come il Como stia imparando a gestire una stagione ricca di novità e il doppio impegno tra campionato e Champions. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.