Il centrocampista è alle prese con un sovraccarico funzionale alla zona dell’addome
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Anche contro il Como, oggi pomeriggio alle 15 allo stadio "A. Franchi", la Fiorentina dovrà fare a meno dell'infortunato Arthur Atta. L'ex Udinese potrebbe rientrare contro Atalanta o Sassuolo. Ecco cosa scrive, a tal proposito, Repubblica Firenze:
Altro giro, altro forfait. Con conseguente dubbio su chi dovrà prendere il posto di Arthur Atta, ancora fermo ai box, nel centrocampo della Fiorentina che questo pomeriggio sfiderà il Como al Franchi. Il sovraccarico funzionale alla zona dell’addome non permette ancora al francese di essere arruolabile. Più semplice ipotizzare un suo ritorno tra i convocati per una delle sfide contro Atalanta o Sassuolo, ma è quasi certo che per rivederlo al top della forma bisognerà attendere il rientro dalla sosta di novembre.
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