L'urlo del tifo organizzato prima della partita contro la Juventus
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"Undici leoni!". Recita così la coreografia della Curva Fiesole in vista della sfida contro la Juventus. Bandierine viola, nere, giallo e bianche con l'immagine di un leone. Un messaggio chiaro da parte del tifo organizzato, che ha caricato la squadra dall'arrivo allo stadio Franchi.
Sotto la coreografia, uno striscione con su scritto a caratteri cubitali: "Così volle la natura, così insegna la tradizione, davanti a una zebra chi comanda è il leone"
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