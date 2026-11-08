Pellegrino domina contro la difesa della Juventus, malissimo De Gea
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
TOP e FLOP
PELLEGRINO 7,5: Lungimirante la scelta della difesa juventina di lasciare completamente libero in area di rigore il miglior marcatore di testa della scorsa stagione. Pellegrino ringrazia Spalletti, incorna in rete e sfodera una prestazione maiuscola. È l’incubo di Bremer per tutti i 90 minuti. Vanoli ha trovato il suo attaccante.
DE GEA 4,5: Errore da matita rossa sul gol di Bremer. Un’uscita completamente sbagliata che cambia l’inerzia della partita proprio quando era a favore della Fiorentina. La difesa viola incassa altri due gol e lo spagnolo finisce sul banco degli imputati.
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