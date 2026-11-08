Così il tecnico bianconero dopo il 2-2 del Franchi: "I dubbiosi poi non riescono quasi mai a portare a casa roba importante"
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Fiorentina:
Ogni tanto affoghiamo in un bicchiere d'acqua e perdiamo un po' di sicurezza, abbiamo preso gol subito ma poi abbiamo avuto delle belle reazioni. Non riusciamo a essere costanti come rendimento individuale sommato alle componenti della squadra.
Difesa
Si decide di non fare nulla, di stare lì senza agire. Quando uno rimane nel dubbio sempre e non ci va mai... i dubbiosi poi non riescono quasi mai a portare a casa roba importante.
Attacco
Qualche volta bisogna andare diretti, sull'1-1 Woltemade ha fatto vedere di avere quella roba della palla addosso, lo deve fare lui, anche se è uno più di palleggio con la squadra. Kolo Muani ha fatto un gran lavoro e gli ha permesso di segnare, prima questa verve non ce l'aveva.
C'era rigore sul mani di Joao Mario
Non lo so. Domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo.
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