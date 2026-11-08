Così il tecnico bianconero dopo il 2-2 del Franchi: "I dubbiosi poi non riescono quasi mai a portare a casa roba importante"

Federico Targetti
FIORENTINA VS JUVENTUS

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L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Fiorentina:

Ogni tanto affoghiamo in un bicchiere d'acqua e perdiamo un po' di sicurezza, abbiamo preso gol subito ma poi abbiamo avuto delle belle reazioni. Non riusciamo a essere costanti come rendimento individuale sommato alle componenti della squadra.

Difesa

Si decide di non fare nulla, di stare lì senza agire. Quando uno rimane nel dubbio sempre e non ci va mai... i dubbiosi poi non riescono quasi mai a portare a casa roba importante.

Attacco

Qualche volta bisogna andare diretti, sull'1-1 Woltemade ha fatto vedere di avere quella roba della palla addosso, lo deve fare lui, anche se è uno più di palleggio con la squadra. Kolo Muani ha fatto un gran lavoro e gli ha permesso di segnare, prima questa verve non ce l'aveva.
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

C'era rigore sul mani di Joao Mario

Non lo so. Domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo.

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