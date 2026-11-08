Alieu Njie, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Sono felice per il gol, peccato per i 3 punti persi. Manca poco per tutta la squadra, anche per me, per rimanere concentrati per tutti i 90'. Dobbiamo rimanere sempre concentrati e non sbagliare palloni facili, sono arrabbiamo per questo. Abbiamo perso 2 punti. Vanoli? Ogni giorno con il mister ho lavorato per segnare e creare occasioni per i compagni. Devo ancora crescere tanto per essere più pericoloso davanti alla porta. Devo lavorare per fare più gol e assist. Per tutta la settimana ho pensato a questa partita, una gara davvero importante per me venendo da Torino. Sono veramente felice. Nazionale? Non vedo l'ora di iniziare.