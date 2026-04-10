Non siamo sulla strada giusta: la Fiorentina non sa difendersi, è grave
Il commento dopo la sconfitta in casa contro il Como
Il commento dopo la sconfitta in casa contro il Como
"Questi giocatori appaiono riluttanti a qualunque forma di organizzazione"
Il commento di Sandrelli sul nuovo corso azzurro targato Roberto Mancini
Chi ha deciso di cedere Kayode e per quale motivo?
La squadra ha recuperato dignità e i tifosi possono respirare. Non è poco
Finalmente un po' di gioia con il premio di migliore in campo che va a Vanoli
La Fiorentina ha dedicato loro due comunicati molto diversi
L'opinione di Massimo Sandrelli
Riflessioni sul discorso di Joseph Commisso
E di riflettere su come rimediare a questo inizio di campionato
E sono 100 anni di storia viola: dalla nascita ai successi per arrivare all'attualità
Un titolo che a questo punto va quantomeno messo alla prova
Una sconfitta che è come una doccia gelata
Il primo traguardo Fabio Paratici l’ha raggiunto
L'opinionista di Violanews sul caso Antognoni e la Fiorentina
Considerazioni dopo la partita contro il Real Madrid
Sì riparte con il Gubbio nel caldo di Bagno a Ripoli. Fabio Grosso mette in mostra la sua mercanzia. Nuovi e vecchi. Li mescola, ci confonde. Il telecronista di DAZN stesso non riesce a stargli…
Fabio Paratici è scatenato. Appare come il vero protagonista del mercato. Soprattutto si muove con giudizio. Le squadre si costruiscono dalla difesa e lui ha già messo dei punti fermi: due centrali…
La Fiorentina ritenta la “via del tango”. Fabio Paratici vuole mettere a disposizione di Fabio Grosso una pedina centrale su cui imperniare il progetto del nuovo centrocampo viola. Si tratta del…
Intorno al mercato della Fiorentina c’è da una parte molta curiosità dall’altra un certo scetticismo misto anche a meraviglia. La situazione è nota. Il club ha un’eccedenza di giocatori e quindi di…
In un silenzio quasi assordante, dove non escono notizie ma solo qualche chiacchiera, i tifosi viola si chiedono che succederà? Un fatto è certo: nel meeting di New York sembra che Paratici abbia…
“Che ne pensi di Grosso?”. È una domanda che somiglia ormai a un tormentone. Vero che ancora non c’è l’annuncio ufficiale ma pare che i giochi siano praticamente fatti, quindi è normale chiedersi come…
Ennio “Pallino” Raveggi, leggendario massaggiatore della Fiorentina, quando si arrivava alle ultime giornate di campionato affiggeva sui muri dello spogliatoio dei cartelli, quasi dei tazebao:…
Caro Paolo Vanoli, credo che la sua indignazione sia appropriata. Lei, con due giornate di anticipo, è riuscito ad assolvere al compito che le era stato assegnato e questo le deve essere riconosciuto.
“Stiamo programmando il futuro…” Una frase che, attribuita a Fabio Paratici, alla vigilia della partita con la Roma fa il giro delle radio, delle tv e dei siti. Significa che la Fiorentina ha deciso?
Il preferito Il Toto-allenatore appassiona. Tizio è meglio di Caio? Credo che se un ragionamento si deve proporre non può prescindere dalle intenzioni della società, perché scegliere un per l’altro…
È come se questa squadra soffrisse di una crisi di identità: non sa chi è e soprattutto non sa gestire una partita intera. Qualunque formazione Vanoli mandi in campo, il risultato è lo stesso. È una…
Su cosa deve concentrarsi la Fiorentina per mettere alle spalle il grande rischio corso in questa stagione? Tre punti
Commenti e sofferenza Nonostante i fin troppo indulgenti commenti di Massimo Marianella (Sky Sport) la Fiorentina sul campo del Cristal Palace ha confermato quanto ha fatto vedere in tutta la…