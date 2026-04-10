Viola News
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Massimo Sandrelli

Editorialista
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La maglia numero 10

M. Sandrelli

L'opinionista di Violanews sul caso Antognoni e la Fiorentina

Copertina Sandrelli

Tra Pirandello e il cantiere: la prima Fiorentina di Grosso

M. Sandrelli

Sì riparte con il Gubbio nel caldo di Bagno a Ripoli. Fabio Grosso mette in mostra la sua mercanzia. Nuovi e vecchi. Li mescola, ci confonde. Il telecronista di DAZN stesso non riesce a stargli…

Fabio Paratici

Paratici, faccia da poker: ecco perché tanta fretta

M. Sandrelli

Fabio Paratici è scatenato. Appare come il vero protagonista del mercato. Soprattutto si muove con giudizio. Le squadre si costruiscono dalla difesa e lui ha già messo dei punti fermi: due centrali…

Progetto senza titolo

Paratici e la tattica dell’ultimo chilometro

M. Sandrelli

Intorno al mercato della Fiorentina c’è da una parte molta curiosità dall’altra un certo scetticismo misto anche a meraviglia. La situazione è nota. Il club ha un’eccedenza di giocatori e quindi di…

paratici My Way Sandrelli

La Fiorentina "veste" Paratici

M. Sandrelli

In un silenzio quasi assordante, dove non escono notizie ma solo qualche chiacchiera, i tifosi viola si chiedono che succederà? Un fatto è certo: nel meeting di New York sembra che Paratici abbia…

copertine editoriali (56)

"Che ne pensi di Grosso?" e quel 20% che citava sempre Agroppi

M. Sandrelli

“Che ne pensi di Grosso?”. È una domanda che somiglia ormai a un tormentone. Vero che ancora non c’è l’annuncio ufficiale ma pare che i giochi siano praticamente fatti, quindi è normale chiedersi come…

My Way Vanoli

Lettera aperta a Paolo Vanoli

M. Sandrelli

Caro Paolo Vanoli, credo che la sua indignazione sia appropriata. Lei, con due giornate di anticipo, è riuscito ad assolvere al compito che le era stato assegnato e questo le deve essere riconosciuto.

My Way - copertina Paratici

Paratici: lascia o raddoppia?

M. Sandrelli

“Stiamo programmando il futuro…” Una frase che, attribuita a Fabio Paratici, alla vigilia della partita con la Roma fa il giro delle radio, delle tv e dei siti. Significa che la Fiorentina ha deciso?

My Way De Gea Pongracic Crystal Palace

La Fiorentina e una difesa... di carta velina

M. Sandrelli

Commenti e sofferenza Nonostante i fin troppo indulgenti commenti di Massimo Marianella (Sky Sport) la Fiorentina sul campo del Cristal Palace ha confermato quanto ha fatto vedere in tutta la…