Vanoli sì o no? Meglio no: il fattore "rischio" orienti la scelta M. Sandrelli Massimo Sandrelli 21 aprile - 18:27 21 aprile

È come se questa squadra soffrisse di una crisi di identità: non sa chi è e soprattutto non sa gestire una partita intera. Qualunque formazione Vanoli mandi in campo, il risultato è lo stesso. È una…