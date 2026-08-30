La festa è finita, gli amici se ne vanno… parole di Umberto Bindi, sembra la sintesi del sabato del centenario. Mentre la famiglia Commisso parla di rinascimento con un messaggio d’amore ad Antognoni, il bilancio sportivo della Fiorentina è disastroso: due partite, sette gol presi, zero fatti e zero punti. Dante Beretti, un saggio e antico dirigente sportivo, soleva dire: "Il calcio sarebbe meraviglioso se non ci fossero le partite". Come dire, si può organizzare tutto al meglio ma poi bisogna andare in campo.

Qual è il progetto tecnico-tattico?

I prodromi di una crisi

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E allora?. La collaborazione tra i due è essenziale. Uno ha scelto l’altro. Si suppone che abbiano studiato una strategia insieme, con operazioni di mercato condivise. L'obiettivo era quello di conferire alla squadra un equilibrio e quindi un gioco. Certo, la vicenda Kean non ha aiutato, maLa squadra appare scollegata, disarticolata. Non accenna ad alcun pressing, subisce il possesso palla degli avversari, non dimostra organizzazione difensiva. Davanti s’arrabatta ma raramente dimostra di saper liberare al tiro qualcuno davanti al portiere avversario.Il risultato è che mentre Paratici intavola trattative su trattative per rinforzare la Fiorentina,tanto che qualcuno già sta sponsorizzando il ritorno di Paolo Vanoli. Tutto ciò finirà per. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una crisi. Roma poteva essere un incidente, quella con il Frosinone e’ una conferma pericolosa. Tocca a Paratici. Kean o non Kean, la priorità ora è la squadra e soprattutto Grosso.E di riflettere. In un momento del genere con una squadra non ancora squadra, dopo zero gol fatti e