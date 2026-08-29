Il Presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso è intervenuto all'Artemio Franchi nel corso dei festeggiamenti per i 100 anni viola. Ecco le sue parole.

"Ringrazio mia madre per le parole su mio padre. 100 anni fa nacque la Fiorentina, questa sera guardiamo nella storia. Questo stadio è pieno di ricordi. Per 100 anni il popolo di Firenze ha tramandato il suo amore per la Fiorentina. Rivolgo il mio rispetto per la Sindaca di Firenze Sara Funaro, per Eugenio Giani, Malagò e tutte le istituzioni presenti stasera. Grazie a tutti i presenti stasera, specialmente i tifosi sugli spalti che sono il senso di tutto. Grazie di cuore".

"Il palmares della Fiorentina è invidiabile, ma i trofei sono solo una parte della nostra storia, il resto vive in coloro che hanno indossato questa maglia e non hanno mai smesso di cantare per lei. Questa notte, però, è anche per mio padre: babbo questa notte è anche tua! Rocco la prima volta che venne qui disse: "Vi voglio bene". Ha passato il resto della vita dimostrando che era vero, trasformando la nostra casa permanente nel Viola Park, uno dei più grandi centri di allenamento di Europa. A mio parere è il centro sportivo più bello del mondo. Gli investimenti effettuati nel club sono i più grandi della storia, continuiamo a lavorare per migliorare".

"Ringrazio Alessandro Ferrari per il lavoro di ogni giorno al Viola Park. Inoltre, voglio ringraziare Fabio Paratici, il quale è arrivato alla Fiorentina in uno dei nostri momenti più difficili. Ha lavorato per trasformare la nostra organizzazione e far sognare i tifosi. Grazie Fabio! Quando lottiamo insieme tutto è possibile. Se perdiamo dopo aver dato tutto, va bene, ma non accetterò mai la resa. Bisogna stare uniti nei momenti belli ed in quelli difficili. Mai arrendersi. Da adesso deve iniziare il rinascimento della Fiorentina. Ci impegneremo da oggi a costruire mattone dopo mattone il nostro futuro. La nostra responsabilità è dare al popolo di Firenze qualcosa in cui credere. La Fiorentina deve far sognare Firenze! Per questo abbiamo deciso di sostenere il restyling del Franchi".

"Una parola anche per Giancarlo Antognoni: rappresenta la parte più nobile del nostro passato ed ha trascorso tutta la sua carriera in Serie A con una sola maglia. Lui è talento, eleganza e lealtà. Giancarlo è la Fiorentina e Firenze. Lui è la maglia viola. Ti vogliamo bene Giancarlo (svelata anche sul palco la maglia numero 10 ritirata in onore di Antognoni n.d.r.). Ai nostri giocatori dico: lottate. Ai nostri giovani: sognate. Ai nostri tifosi: continuate a sostenerci. A Firenze: tieni la Fiorentina vicino al tuo cuore. Vi voglio bene! 100 anni di storia, 100 anni di amore. Il futuro comincia adesso: mai arrendersi e mai divisi, sempre viola. Buon centenario, forza Fiorentina!".