Le parole del tecnico viola Fabio Grosso al termine di Fiorentina-Frosinone in conferenza stampa:

"In una giornata così bella avevamo dovuto fare qualcosa di bello. Purtroppo abbiamo mostrato leggerezze e instabilità strutturali, che sono la base su cui costruire. Siamo dispiaciuti, c'è davvero tanto da fare. Ho detto ai ragazzi di tenere la testa alta, lavorare bene, fare analisi giuste e alzare il livello".

Colpe? "Delle cose oggi sono intraviste, dobbiamo essere bravi ad aumentare le cose positive. Il risultato conta il giusto, non abbiamo avuto l'energia giusta per respingere gli avversari. Abbiamo tante qualità, dobbiamo costruire una struttura solida su cui costruirle. Abbiamo creato e costruito, ma non abbiamo mostrato le qualità dove vanno appoggiate queste qualità. Non siamo stati bravi a concretizzare quello che abbiamo creato. Gli altri, con molto meno, sono stati più bravi di te".

Mercato? "Non ha senso parlarne. Dobbiamo parlare solo dalla gare e ripartire dalle cose che abbiamo fatto. Meritavamo qualcosa in più. Ci completeremo al livello di struttura, ne sono sicuro. Sapevo delle difficoltà, ma mi aspettavo qualcosa in meno onestamente. Dobbiamo fare dei passi avanti".

Kean? "Mi avrebbe fatto piacere averlo Moise, anche solo per uno spezzone di gara. Tra poco finirà tutto questo e capiremo quelli che saremo".

Fischi? "Quando esci da questo stadio così è normale, ma io mi tengo anche il sostegno che ci hanno dato. La mia idea di calcio? Le fragilità che ci sono vanno colmate, non bisogna lasciare che gli avversari prendano il sopravvento".

Centrocampo? "Dobbiamo migliorare tanto, sotto ogni punto di vista. Riduttivo guardare un reparto e basta. In questo momento conta il noi".

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