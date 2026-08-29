Così Grosso dopo la partita persa malissimo in casa contro il Frosinone nel giorno del Centenario della Fiorentina
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone:
Sicuramente c'è un problema, avremmo voluto un risultato diverso. Abbiamo mostrato fragilità caratteriali. C'è tanto lavoro da fare, qualcosina da cui ripartire c'è ma bisogna stringersi, compattarsi.
Atteggiamento
Sto battagliando tanto, dobbiamo mettere quelle fondamenta, abbiamo delle qualità ma dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista. Pensavamo di poter fare meglio, ma dobbiamo attraversare tante difficoltà e sfruttare le nostre occasioni senza dare l'impressione di poter incassare così tanto ogni volta.
Fare gruppo
In poco tempo è dura e il tempo continua a passare, dobbiamo essere bravi a metterci in discussione, punzecchiarci, trovare unità. Tra pochi giorni finirà il mercato e ci metteremo tutto alle spalle capendo chi siamo, ripartiremo con umiltà.
Mastantuono
Nel finale della gara di oggi avevamo poco da inserire, pensavo di mettere Mazzeo ma poi la partita è andata in direzione diversa. Mastantuono ha avuto spunti, ma se basta così poco per andare così tanto in difficoltà il problema è un altro. Bisogna essere degni dello spettacolo che abbiamo visto oggi sugli spalti, far salire di tanto il nostro livello.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Frosinone, pagelle VN: dormite ed errori, la squadra di Grosso non esiste
News viola
Grosso (conf): "Abbiamo fatto cose positive. Kean? Mi sarebbe piacuto averlo"
Radio e tv
De Gea: "Ci mancano distanze e malizia, devo far capire una cosa ai ragazzi"
News viola
La reazione del Franchi dopo il 90': fischi, delusione e i cori, c'è chi se ne va
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti