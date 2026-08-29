Così Grosso dopo la partita persa malissimo in casa contro il Frosinone nel giorno del Centenario della Fiorentina

Federico Targetti
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi

Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone:

Sicuramente c'è un problema, avremmo voluto un risultato diverso. Abbiamo mostrato fragilità caratteriali. C'è tanto lavoro da fare, qualcosina da cui ripartire c'è ma bisogna stringersi, compattarsi.

Atteggiamento

Sto battagliando tanto, dobbiamo mettere quelle fondamenta, abbiamo delle qualità ma dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista. Pensavamo di poter fare meglio, ma dobbiamo attraversare tante difficoltà e sfruttare le nostre occasioni senza dare l'impressione di poter incassare così tanto ogni volta.
Grosso

Fare gruppo

In poco tempo è dura e il tempo continua a passare, dobbiamo essere bravi a metterci in discussione, punzecchiarci, trovare unità. Tra pochi giorni finirà il mercato e ci metteremo tutto alle spalle capendo chi siamo, ripartiremo con umiltà.

Mastantuono

Nel finale della gara di oggi avevamo poco da inserire, pensavo di mettere Mazzeo ma poi la partita è andata in direzione diversa. Mastantuono ha avuto spunti, ma se basta così poco per andare così tanto in difficoltà il problema è un altro. Bisogna essere degni dello spettacolo che abbiamo visto oggi sugli spalti, far salire di tanto il nostro livello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti