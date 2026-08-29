La Fiorentina tracolla clamorosamente in casa contro il Frosinone in occasione del proprio centenario. Grande la delusione dei tifosi accorsi all'Artemio Franchi oggi, i quali speravano in ben altro esito prima della festa che seguirà stasera.

A fine match, in particolare, i tifosi hanno fragorosamente fischiato Grosso e i suoi uomini, con la Curva che ha intonato il coro "Solo gli ultras vincono sempre", mentre alcuni dei tifosi hanno abbandonato lo stadio prima dell'inizio delle celebrazioni per i 100 anni. Sicuramente, una festa rovinata dalla prestazione disastrosa dei viola.