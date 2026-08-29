La Fiorentina crolla anche con il Frosinone. Non si salva nessuno e i primi fantasmi aleggiano sulla figura di Fabio Grosso
VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!
I PEGGIORI
DRAGUSIN 4: concorso di colpa con Pongracic sul gol del vantaggio del Frosinone. Tanti errori di valutazione, si addormenta più volte. Totalmente scollegato dal match.
ATTA 4: disastroso nella fase difensiva. Kvernadze gli appare davanti all'improvviso; sul 2-0 scivola e si perde Bracaglia. In difesa malissimo, in attacco male. Assolutamente lontano dall'Atta visto nelle uscite precampionato.
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