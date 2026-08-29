La delusione dell'ex dirigente viola Daniele Pradè
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Daniele Pradè era allo Stadio Franchi per il centenario della Fiorentina. L'ex dirigente della Fiorentina ha commentato brevemente il match di oggi al Pentasport di Radio Bruno:
"Serata purtroppo negativa, anche sfortunata, con due pali, e poi dopo queste cose cala l'entusiasmo. Bisogna essere positivi e propositivi, nonostante tutto."
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Frosinone, pagelle VN: dormite ed errori, la squadra di Grosso non esiste
News viola
Grosso (conf): "Abbiamo fatto cose positive. Kean? Mi sarebbe piacuto averlo"
Radio e tv
Allarme Grosso: "Bisogna strutturarsi sotto tutti i punti di vista, il tempo è poco"
Radio e tv
De Gea: "Ci mancano distanze e malizia, devo far capire una cosa ai ragazzi"
News viola
La reazione del Franchi dopo il 90': fischi, delusione e i cori, c'è chi se ne va
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti