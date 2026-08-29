La delusione dell'ex dirigente viola Daniele Pradè

Redazione VN
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi

Daniele Pradè era allo Stadio Franchi per il centenario della Fiorentina. L'ex dirigente della Fiorentina ha commentato brevemente il match di oggi al Pentasport di Radio Bruno:

"Serata purtroppo negativa, anche sfortunata, con due pali, e poi dopo queste cose cala l'entusiasmo. Bisogna essere positivi e propositivi, nonostante tutto."

prade conferenza

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