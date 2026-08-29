Le parole di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno:

"Mi auguro che questo sia un ritardo di condizione. Non ho visto nulla di nuovo, che lasci una speranza. Siamo tutti delusi, una squadra molle, senza piglio. Oggi la Fiorentina ha vissuto di individualità nei 15' del primo tempo. L'allenatore è questo, o lo mandi via subito, con valutazioni precoci e pericolose. Abbiamo preso 7 gol in 2 partite, in un momento in cui c'era entusiasmo. Per me è abbastanza sconvolgente osservare questa Fiorentina, con Grosso che ha avuto tutto il ritiro. Non ci sono automatismi, non c'è palleggio. Io uno come Kvernadze lo prenderei subito, è il giocatore che ci manca. Io Mastantuono non lo vedo ala, deve stare nel vivo del gioco, è un giocatore rapido."

I singoli: "Voglio vedere altro da Atta e Oulai, giocatori costati 30 milioni. Serve carattere ed intensità anche da giocatori di qualità. Non voglio dare scusanti a nessuno, nonostante siamo a inizio stagione. Mi auguro che Paratici dia una bella strigliata ai giocatori, non c'è da coccolare nessuno. La proprietà ci ha messo un sacco di soldi, non è accettabile vedere una Fiorentina così alla seconds giornata."