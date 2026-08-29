De Gea analizza la gara persa contro il Frosinone dalla sua Fiorentina per tre reti a zero

Federico Targetti
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi

David De Gea, capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Frosinone:

I fischi vengono non dalla passata stagione, ma dalle prestazioni di queste prime due giornate, in una giornata speciale per i tifosi come quella di oggi. Non possiamo prendere sette gol in due partite.

Problemi in difesa

Manca esperienza tra di noi, oggi tre difensori erano nuovi, ma è mancata anche cattiveria, malizia, tutto troppo facile per loro, dobbiamo trovare le distanze tra di noi perché tanti sono nuovi nonostante siano elementi qualitativi. Bisogna lavorare bene, andare avanti con positività e smettere di prendere gol con facilità.
ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

Leadership

Per forza dobbiamo fare meglio rispetto all'anno scorso, io come capitano devo cercare di far capire ai ragazzi nuovi dove siamo. Manca tanto, non dobbiamo fare queste prestazioni.

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