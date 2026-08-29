Alieu Njie è a un passo dall'essere un nuovo giocatore della Fiorentina
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Alla Fiorentina manca un ultimo step prima di chiudere per Alieu Njie, attaccante del Torino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore è atteso nella giornata di domani al Viola Park per le visite mediche e la firma.
In serata, dopo le partite di Fiorentina e Torino, dovrebbe chiudersi la trattativa sulla base di 15 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Njie ha espresso la sua volontà di lasciare Torino.
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