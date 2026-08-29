Rui Costa e Fatih Terim tornano al Viola Park per il Centenario della Fiorentina: il saluto speciale dei due ex viola durante la festa.
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Giornata ricca di emozioni al Viola Park per le celebrazioni del Centenario della Fiorentina. Tra gli ospiti presenti anche due volti molto amati dalla piazza viola come Rui Costa e Fatih Terim, tornati a Firenze per partecipare alla festa organizzata dal club. Ecco il video del saluto speciale tra i due
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