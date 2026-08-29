Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del TGR Rai Toscana dal Viola Park nel giorno delle celebrazioni per il Centenario del club viola: “È bellissimo essere qui, tutti sono arrivati con grande entusiasmo e con la voglia di partecipare. Per noi è motivo d’orgoglio vivere una giornata così speciale, così come lo è stato vedere la festa dei tifosi e la felicità del presidente”.

Il pensiero, però, va inevitabilmente anche alla partita: “Al di là dei festeggiamenti c’è una gara delicata da affrontare nel migliore dei modi. In una giornata come questa non si può non fare una grande prestazione”.