La Fiorentina si muove anche per Wilfried Gnonto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola ha avviato una trattativa con il Leeds United per l’esterno offensivo classe 2003, profilo che potrebbe aggiungere velocità e imprevedibilità al reparto avanzato di Grosso.

I contatti tra le parti sono dunque in corso, con la Fiorentina che prova a capire margini e condizioni dell’operazione. Gnonto, già protagonista in Italia con l’Inter (a livello giovanile), per poi continuare all'estero tra Zurigo e attualmente al Leeds, rappresenta un nome concreto per rinforzare le corsie offensive viola.