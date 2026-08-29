La Fiorentina accelera per Joshua Zirkzee, prima scelta per sostituire Moise Kean. L’olandese ha aperto al trasferimento a Firenze e il Manchester United è disposto a cederlo, ma vuole garantirsi un incasso per recuperare parte dei 42,5 milioni investiti due anni fa. L’ingaggio da 3,5 milioni netti non rappresenta un problema; il principale ostacolo riguarda la formula.

Il club viola ha proposto un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo a determinate condizioni, per un’operazione complessiva vicina ai 30 milioni. I buoni rapporti tra Fabio Paratici e l’agente del calciatore potrebbero favorire l’intesa. La trattativa prosegue con cauto ottimismo, mentre la Juventus appare frenata dalla mancata cessione di David e l’interesse dell’Atletico Madrid non sembra particolarmente concreto.

In attesa della risposta dello United, Paratici mantiene aperte le alternative: ha presentato un’offerta ufficiale all’Everton per Beto e continua a seguire Kalimuendo del Nottingham Forest, che però non ha ancora dato il via libera definitivo. Con il Forest si discute anche di Dodô, seguito inoltre dall’Olympiacos, mentre resta viva l’attenzione per Thorstvedt del Sassuolo. Grosso ha infine confermato che la Fiorentina completerà gli ultimi ruoli scoperti nei giorni conclusivi del mercato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.