La cessione di Moise Kean al Como è vicina, ma non ancora definitiva. L’attaccante continua ad allenarsi con la Fiorentina in attesa del via libera di Paratici e Goretti. L’accordo prevede 10 milioni subito, 25 la prossima estate con obbligo di riscatto e altri 5 di bonus, ma resta da definire proprio quest’ultima parte: il Como ne propone soltanto uno facilmente raggiungibile, mentre i viola li vogliono tutti accessibili.

Una volta chiusa la partenza di Kean, la Fiorentina concentrerà gli sforzi su Joshua Zirkzee, individuato come prima scelta per sostituirlo. Il club ha già ottenuto il sì dell’olandese e il suo agente è atteso a Firenze. Con il Manchester United si tratta sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni e di un diritto di riscatto superiore ai 20 milioni.

La società viola lavora con fiducia, ma il tempo comincia a stringere. Per questo è stato preparato anche un piano alternativo: Beto, ex Udinese oggi all’Everton, per il quale è già stata presentata un’offerta ufficiale. La mossa serve anche a mettere pressione allo United, sebbene la preferenza della Fiorentina resti chiaramente Zirkzee. Lo scrive la Nazione.