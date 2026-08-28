Si registra uno stop alla trattativa che può portare Joshua Zirkzee alla Fiorentina. L'operazione può saltare per i dubbi di giocatore e ManUtd
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Non arrivano segnali positivi da Manchester per il trasferimento di Joshua Zirkzee alla Fiorentina. Nonostante l'apertura di ieri alla destinazione, il giocatore non ha ancora dato l'ok definitivo, così come il Manchester United, che resta indeciso anche sulla formula dell'operazione.
Come riporta a Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'operazione per adesso resta in salita con la Fiorentina che sta valutando anche altre opzioni. Beto rimane sempre un'alternativa valida. Questo implica che, fin quando il club viola non troverà un sostituto, resta in standby l'operazione Kean con il Como.
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