VIDEO Sky: Fiorentina, Zirkzee e Njie per completare l'attacco

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato per completare l'attacco. Prosegue infatti la trattativa per Joshua Zirkzee, ma nel frattempo il direttore sportivo Fabio Paratici sta valutando anche altri profili.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per quanto riguarda Zirkzee la trattativa per l'attaccante olandese prosegue e resta il primo nome in cima alla lista di Fabio Paratici che vorrebbe definire il prestito basandosi sul un diritto di riscatto e non sull'obbligo. Parallelamente però, il club gigliato ha presentato un'offerta all'Everton per l'ex conoscenza del nostro campionato Beto.

Moise Kean, questo pomeriggio, si è presentato regolarmente alla sessione di allenamento in programma ma la situazione attorno a lui non cambia: l'attaccante non partirà finché la Fiorentina non avrà individuato il suo sostituto. Il club continua dunque a lavorare su più fronti, con Zirkzee che rimane un obiettivo e Beto che si aggiunge alle alternative valutate da Paratici.