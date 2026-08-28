Alieu Njie ha chiesto nuovamente di essere ceduto dal Torino. L'esterno svedese aveva già manifestato la volontà di lasciare il club granata lo scorso gennaio e, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X, considera ormai conclusa la propria avventura al Toro.

Sul giocatore si è mossa con decisione la Fiorentina. Il club viola avrebbe raggiunto un accordo di massima con Njie per un contratto fino al 2031 e sta spingendo per arrivare all'acquisto dell'esterno.

La richiesta di cessione presentata oggi dal classe 2005 potrebbe dunque favorire la trattativa, con la Fiorentina intenzionata a portare Njie a Firenze.