L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha parlato dell'interesse viola per Joshua Zirkzee, come sostituto di Moise Kean
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Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto nella diretta di Arena Sportium ed ha parlato dell'interesse dei viola per Joshua Zirkzee come sostituto di Moise Kean. Le sue parole:
Il Como ha preso un giocatore che non ha in rosa, cioé un giocatore che gli attacchi la profondità, che possa farli giocare anche di contropiede. Insomma, che gli dia un'opzione diversa. Kean è un ottimo acquisto per il Como, perché si tratta di un giocatore che ha una discreta personalità ed esperienza.
Su Zirkzee-Fiorentina
Zirkzee lo adoro, quindi ovviamente sono contento se arriva. Non mi aspettavo questo tipo di acquisto perché alla Fiorentina, a questo punto, gli manca un giocatore che abbia l'attacco alla profondità. Lui è uno che viene fuori, che vuole giocare. Spesso non fa proprio la punta. Quindi, va benissimo perché è un giocatore di livello, ma credevo che prendessero un giocatore più simile a Kean. Parlo solo di caratteristiche, non mi aspettavo che andassero su quel tipo di profilo.
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