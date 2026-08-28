Scatti, frenate e sorpassi nel giro di poche ore. I rifiuti di Jonathan David alle ultime proposte arrivate dall’estero hanno bloccato la corsa della Juventus verso Joshua Zirkzee, promesso sposo bianconero da oltre un mese. Fabio Paratici, alla ricerca per la Fiorentina dell’erede di Moise Kean, ormai diretto al Como, ha sfruttato il temporeggiamento juventino per accelerare sull’attaccante del Manchester United. I sondaggi viola di mercoledì si sono trasformati ieri in una vera trattativa sull’asse Firenze-Manchester: l’affare non è ancora concluso, ma l’ottimismo è in crescita grazie soprattutto all’apertura di Zirkzee, arrivata in mattinata dopo un nuovo contatto tra il suo entourage e la Juventus.

L’agente dell’olandese ha informato i dirigenti bianconeri dell’opzione Fiorentina e alla Continassa, vista l’impossibilità di procedere senza la cessione di David, hanno di fatto liberato l’ex pupillo di Thiago Motta dagli impegni presi nelle ultime settimane. Rotto il patto con la Juventus e con il direttore tecnico Ricky Massara, grande sostenitore dell’operazione, Zirkzee ha deciso di non perdere il treno viola. Il tempo stringe, perché martedì chiuderà il mercato, e la priorità del venticinquenne è lasciare Old Trafford. Con il reintegro di Marcus Rashford, rientrato dal prestito al Barcellona, gli spazi si sono ulteriormente ridotti: Zirkzee è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della prima giornata di Premier League. La Fiorentina ha così sorpassato la Juventus e, salvo nuove opportunità o sorprese, proverà a chiudere nelle prossime ore. Paratici attende la risposta del Manchester United all’offerta ufficiale presentata ieri.

Fiorentina e Manchester United stanno discutendo un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto oppure da un obbligo condizionato intorno ai 25 milioni, più bonus. A favorire la trattativa potrebbero essere gli ottimi rapporti tra Paratici e l’agente del giocatore, che ha già dato la propria apertura alla destinazione viola. Il pericolo principale resta la concorrenza dei club stranieri, ma a Firenze cresce la fiducia. In caso di fumata bianca, toccherà poi a Fabio Grosso valorizzare Zirkzee, inserirlo nei propri schemi e cambiare strategia offensiva per dare maggiore ritmo alla manovra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.