L’uscita di Moise Kean e l’arrivo di Joshua Zirkzee rappresentano una staffetta tutt’altro che banale, destinata a modificare ulteriormente la fisionomia di una Fiorentina già rivoluzionata. L’operazione traccia una strada diversa nella costruzione di una squadra «competitiva e duratura» e muove decine di milioni lungo le direttrici Como-Firenze e Firenze-Manchester. Dopo aver valutato altri profili, a cominciare da Beto, Paratici e la società viola hanno scelto Zirkzee, trovando nel giro di ventiquattr’ore la disponibilità sia dell’olandese sia del Manchester United.

La trattativa per Kean è stata molto più complicata e soltanto ieri Fiorentina e Como hanno compiuto il primo vero passo in avanti. L’accordo prevede 35 milioni di parte fissa, con discussioni ancora in corso sulla divisione tra prestito oneroso e obbligo di riscatto: il club viola vuole aumentare la quota iniziale. A questi si aggiungono 5 milioni di bonus, che la Fiorentina sta tentando di portare a 7-8 per avvicinarsi alla valutazione di 45 milioni attribuita all’attaccante. Si tratta comunque di dettagli che non rimettono in discussione un affare ormai concluso e atteso oggi all’ufficialità. Kean, che a Firenze guadagnava quasi 6 milioni, ha scelto il Como per giocare la Champions League e percepirà più o meno lo stesso stipendio.

Zirkzee, classe 2001 e al Manchester United dal 2024, ha un anno in meno di Kean e caratteristiche differenti: il confronto tra i due come numeri nove vale soprattutto sulla carta. In Inghilterra indossa l’11, numero scelto alla Fiorentina da Gudmundsson, e non è scontato che prenda il 9 lasciato libero da Kean. I viola lo hanno preferito a Beto dell’Everton e Alì Zoma del Norimberga, superando per il momento la concorrenza della Juventus e di almeno altre due società. Decisivo l’ottimo rapporto tra Paratici e il procuratore Kia Joorabchian: Zirkzee, pur non avendo ancora espresso un sì definitivo, ha dato piena apertura alla trattativa. Il prestito oneroso è già considerato sicuro, mentre resta da definire il riscatto, che il Manchester United pretende obbligatorio: l’investimento complessivo sarà intorno ai 40 milioni di euro, la stessa somma ricavata dalla cessione di Kean. Il testo, però, non indica esplicitamente un costo superiore ai 40 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.