Superate le tensioni, Moise Kean e la Fiorentina viaggiano ormai verso obiettivi diversi: l’attaccante è diretto al Como, mentre il club viola lavora per Joshua Zirkzee. Dopo lo strappo con il centravanti della Nazionale, multato per non aver sostenuto l’allenamento di mercoledì mattina, i contatti tra le società sono ripartiti rapidamente. Trovata l’intesa per il trasferimento in Lombardia, Paratici si è concentrato sulla ricerca del sostituto.

La scelta è ricaduta su Zirkzee, attaccante con caratteristiche differenti ma di valore, come dimostrato nelle sue ultime apparizioni in Serie A con il Bologna. Nelle due stagioni al Manchester United l’olandese non è riuscito a confermarsi, ma resta un profilo importante anche alla luce degli oltre 40 milioni investiti dai Red Devils due estati fa. La Fiorentina ha impostato l’operazione sulla base di un prestito da 5 milioni e un riscatto superiore ai 20. La Juventus si è defilata per le difficoltà incontrate nella cessione di David, mentre Zirkzee ha aperto al ritorno in Italia: l’affare potrebbe essere definito già oggi.

Il Como garantirà a Kean un ingaggio da 6 milioni e ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per un prestito oneroso da 5 milioni, un obbligo di riscatto da altri 25 e 5 milioni di bonus, per un esborso indicato complessivamente in 40 milioni, più o meno la cifra sempre richiesta dai viola. Kean lascia dopo 35 gol in due stagioni e le prime due partite ufficiali di quella attuale, al termine di un’avventura che lo aveva riportato al centro del calcio italiano. L’addio non è stato morbido e resta l’amarezza per le modalità della separazione, ma tutto lascia pensare che la conclusione del rapporto tra Kean e la Fiorentina fosse già stata preventivata. A ventiquattr’ore dalla sfida con il Frosinone il reparto offensivo resta incompleto, ma la società considera Zirkzee un sostituto all’altezza e potrà poi dedicarsi agli altri innesti, a partire dagli esterni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.