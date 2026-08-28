Joshua Zirkzee è un nove e mezzo, un attaccante con caratteristiche completamente diverse dall'individualista Moise Kean con il quale in comune ha soltanto la fisicità.

Un'interpretazione del ruolo differente quella dei due nove perché l'olandese non ha numeri al top per tocchi, tiri e gol, ma è perfetto nel recuperare palloni, nei duelli aerei e nel raccordare il gioco fra centrocampo, trequarti e attacco. Zirkzee nello United è stato impiegato soprattutto come terminale offensivo nel 3-4-2-1 o nel 4-2-3-1, a volte anche in coppia con Hojlund, cosa che a Firenze potrebbe fare con Mateo Pellegrino.

La Fiorentina insiste per Zirkzee, ma in attesa della fumata bianca non molla le alternative: a Beto dell'Everton (ex Udinese) si aggiunge la candidatura di Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.