Andiamo dritti al punto: doveva andare così. Lo sapeva Moise Kean, lo voleva la Fiorentina, e si trattava soltanto di aspettare che tutte le pedine andassero a dama. Certo. L'ultimo capitolo di questo copione annunciato non è stato dei più piacevoli (anzi) ma così va il calcio, purtroppo, e detto tra noi non mi stupirei nemmeno se un giorno venisse fuori che sia stata tutta una gran commedia. Un gioco delle parti, alla fine del quale tutti hanno sostanzialmente ottenuto quello che volevano. Vale per Kean, che attraverso il suo agente ha sempre fatto sapere di avere il desiderio di ascoltare eventuali proposte di club “da Champions”, vale ovviamente per il Como, e vale per Fabio Paratici. Il diesse, parole o posizioni di facciata a parte, non ha mai considerato il centravanti incedibile e anzi, è facile immaginare che nella sua “struttura” ideale, difficilmente ci possa esser spazio per un elemento allergico alle regole come è Moise.

Via il blocco basso

Una città in movimento per i 100 anni

Chi ha tempo non aspetti tempo

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Fuori Kean insomma, e. Difficile non considerarla un'operazione vantaggiosa. Sicuramente sul piano economico e, per quanto mi riguarda, anche su quello tecnico. Certo. Sta a Fabio Grosso costruire una squadra che funzioni e un gioco che esalti le caratteristiche dei singoli. In teoria però, il mister ha tutto quello che serve per farci divertire.. Prima punta anomala, ma capace come pochi di giocare con e per la squadra e, soprattutto, di mandare in porta chi gli sta attorno. Ripeto. La condizione necessaria è mettere da parte blocchi bassi e lanci lunghi, alzare il baricentro e giocare a pallone. Altrimenti, va da sé, quanto detto fin qua vale poco.Detto questo, e in attesa che l'incastro di centravanti si concluda e che Paratici dia a Grosso la rosa definitiva, vale la pena tornare su quanto successo l'altra sera.. Una città in movimento (non una tifoseria... visto che parliamo di oltre 15.000 persone). Per essere chiarissimi: la Fiorentina è Firenze, e viceversa. E Fabio Paratici l'ha capito in cinque minuti. Non a caso sta portando tutti giocatori capaci di portare il bello. Ce lo siamo detti tante volte, su Violanews:e per questo, chi va in campo con la maglia viola, non può che ricercare l'estetica, il coraggio, la sfacciataggine, l'orgoglio, lo sprezzo del pericolo. Non solo. Quel fiume di gente è un patrimonio che la Fiorentina deve saper sfruttare e il fatto che tanti giocatori () fossero in qualche modo in strada a seguire anche se da lontano la festa, non può che essere una bella notizia. Anzi. Una splendida notizia.L'importante, adesso, è. Tirare definitivamente una linea con il passato, raccogliere i suggerimenti del direttore sportivo (che non a caso sta cercando di mandar via quanti più possibili degli interpreti della scorsa stagione) e tradurli in scelte che sappiano di nuovo. Perché è vero: serve pazienza, e per mettere insieme 9-10 giocatori nuovi