VIDEO Sky: Fiorentina, Zirkzee e Njie per completare l'attacco

Il futuro di Albert Gudmundsson è ancora molto incerto L'attaccante islandese della Fiorentina, era stato accostato nelle ultime ore al Bologna. Però, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'islandese non avrebbe aperto al trasferimento in rossoblù.

Al momento, infatti, Gudmundsson preferisce aspettare altre offerte prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. La situazione rimane quindi in evoluzione, con il giocatore che non sembra intenzionato ad accelerare i tempi.

La dirigenza viola continua quindi a monitorare la situazione, in attesa di capire quali saranno le proposte concrete che arriveranno per Gudmundsson e quale sarà la volontà definitiva dell'attaccante.