Zirkzee apre alla Fiorentina, ma ancora l'intesa con i Red Devils va raggiunta
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Fabio Paratici vuole pescare ancora dalla Premier League. Stavolta il nome è quello di Joshua Zirkzee, l'obiettivo numero 1 per il post Moise Kean. La Fiorentina ha avviato i contatti nelle ultime ore con il Manchester United.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'olandese avrebbe aperto alla destinazione viola. Il contratto proposto è di 5 anni (un anno corrente, più 4 all'eventuale riscatto). La trattativa potrebbe indirizzarsi su un prestito con diritto di riscatto, anzichè un obbligo.
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