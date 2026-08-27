Il futuro di Moise Kean semrba essere definito. La trattativa tra Fiorentina e Como prosegue a gonfie vele e a fare il punto sulla situazione è stato Alberto Ludi, direttore sportivo del club lariano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

"Cosa manca per Kean? I club sono in contatto. Aspettiamo i tempi del mercato, nulla è ancora definito. È un giocatore forte e importante, che stiamo sperando possa unirsi alla nostra squadra".

Parole che, nonostante la cautela del dirigente biancoblù, confermano come la trattativa sia ormai alle battute finali. La Fiorentina adesso dovrà concentrarsi sulla sostituzione del centravanti, con Joshua Zirkzee tra i profili accostati alla società di viola nelle ultime ore.