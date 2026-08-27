La Fiorentina vuole Njie. Paratici ha avuto rispote positive dal ragazzo

Nicolò Schira
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VIDEO VN - Kean lascia il Viola Park. Può essere l'ultima volta

Ore bollenti in casa Fiorentina. La cessione di Moise Kean al Como è ormai ad un passo, ma anche il tema delle entrate si scalda. In particolare potrebbe prendere quota il nome di Alieu Njie, ala del Torino, classe 2005. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la volontà della Fiorentina è chiara.

Paratici vuole Njie a titolo definitivo. Il ragazzo ha già aperto alla Fiorentina, valutando positivamente l'offerta contrattuale viola. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti, ma la trattativa procede in maniera spedita.

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