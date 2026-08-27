La Fiorentina vuole Alieu Njie ed al Torino piace Rolando Mandragora. Ecco che allora, secondo gianlucadimarzio.com, i due club, che hanno già fatto come operazioni quest'estate i prestiti di Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini, potrebbero trovare una quadra anche stavolta. Ci sarebbe in corso, infatti, un dialogo tra viola e granata per portare in riva all'Arno l'esterno d'attacco classe 2005, mentre a fare la strada inversa ecco il centrocampista campano, il quale, peraltro, ha già giocato con la formazione torinista, prima di approdare proprio a Firenze.

Sulle tracce di Njie ci sono alcuni club stranieri come Crystal Palace e Salisburgo, ma la Fiorentina con il Torino può vantare una corsia preferenziale considerando appunto anche le operazioni fatte nel recente passato. Per quanto riguarda Mandragora, nel nuovo centrocampo gigliato potrebbe avere sempre meno spazio e dunque una soluzione come quella granata sarebbe l'ideale. Ricordiamo che soltanto pochi giorni fa, di fronte all'interesse di Bologna e Genoa, la Fiorentina aveva chiesto 10 milioni per il suo numero 8.