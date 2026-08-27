In vista di sabato, la Curva Fiesole ha pubblicato le indicazioni per lo svolgimento della coreografia celebrativa per il centenario della Fiorentina.
La Curva Fiesole, tramite i propri canali social, ha pubblicato le indicazioni da seguire per il corretto svolgimento della coreografia che verrà messa in atto dopodomani in occasione della storica sfida contro il Frosinone, in cui verrà festeggiato il centenario del club viola.
- Preghiamo tutta la tifoseria di riempire lo stadio con largo anticipo allo stadio. Le bandierine che trovate al vostro posto, non vanno spostate per nessun motivo.
- La coreografia viene su con l'inno. Fino a quel momento, tutte le bandierine vanno tenute giù. Rimarranno tese sull'Inno di Allevi.
- Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, non dovranno essere sventolati altri vessilli, come bandierine, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni
- Seguite eventuali indicazioni dai lanciacori e dei ragazzi dei vari gruppi.
- Lasciate un piccolo contributo agli addetti alla raccolta soldi in ogni settore dello stadio per aiutare a finanziare i costi della coreografia
- Coloriamo lo stadio! Indossiamo tutti una maglietta della Fiorentina!
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